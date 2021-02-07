«نادين نجيم» صاحبة أجمل وجه بالعالم.. «دخلت الفن من باب الجمال»

احتفلت اليوم الأحد، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ37 ، بالمنزل أو«الحجر الصحي» كما وصفته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«انستجرام»، بنشرها عدة صور مع أصدقاءها.

نادين نسيب نجيم من مواليد عام 1984 في العاصمة اللبنانية بيروت لأب لبناني وأم تونسية.

ملكة جمال لبنان

وبدأت قصة النجمة نادين نسيب نجيم، بعد ان فازت بلقب ملكة جمال لبنان عام 2004، بعد الإطاحة بمنافستها الفنانة لاميتا فرنجية، وهو ما حقق شهرتها داخل لبنان وبالعالم العربي الأمر الذي سهّل مهمتها في دخول مجال الفن منذ نحو 14 عامًا وبالتحديد عام 2007 وكانت مشاركتها الأولى من خلال مسلسل «خطوة حب».

جمال ملامح النجمة اللبنانية وإطلالتها الجاذبة، أهلاها للمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية منها «الهيبة، لو، أجيال، نص يوم، أبواب الغيم، الحسم، خمسة ونص، مطلوب رجال، باب إدريس، نص يوم، تشيللو».

محطات في حياة نادين نجيم

تعاونت نادين نجيم، مع عدد من نجوم الوطن العربي أبرزهم«تيم حسن، قصي الخولي، عابد فهد، يوسف الخال»، واستطاعت اقتناص عدد من الجوائز منها لقب أفضل ممثلة لبنانية لأعوام 2014، 2015 ،2017، وجائزة الموريكس.

حققت النجمة «نادين» المعادلة الصعبة بعد نجاحها في تمثيل دور الأمومة في الحياة عقب زواجها عام 2013 من المهندس هادي الأسمر، وأنجبا ولد وبنت «جيوفاني وهافين».

«صاحبة أجمل وجه في العالم» لقب فازت به نادين نسيب نجيم عام 2014 على إثر مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم.

أصيبت بجروح في انفجار بيروت

وفي يوم 4 أغسطس عام 2020 تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، وأصيب بجروح بالغة في وجهها وأجرت عملية جراحية في وجهها داخل إحدى المستشفيات استمرت نحو 6 ساعات.

وحدثت إصابة نادين نسيب نجيم، خلال تواجدها بمنزلها وعلقت النجمة اللبنانية على حادث اصابتها قائلة،: «كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تليفزيون تتخايلوا شو صار فيني، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلًا، يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنّه بعدنا عايشين، الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي، الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي».

واستطردت قائلة،: «وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى، رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف فعلًا، وكأنه قنبلة نووية، شكرا يا رب إنك حميتني وحمدا لله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويارب ترحم الموتى وتشفي الجرحى».