شهدت أسعار الفاكهة استقرارا اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو في سوق العبور، في أغلب أنواع الفواكه، وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، وفقًا للأسعار المعلنة بالسوق، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الفاكهة صباح كل يوم، وترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 16 يوليو، في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الموالح

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات، وترواح سعر الكيلو جريب فروت ما بين 5 إلى 8 جنيهات، ووصل الليمون البلدي إلى 13 جنيهًا، أما ليمون أضاليا فسجل 5 جنيهات، كما ترواح سعر العنب البناتي الأصفر مابين 6 إلى 9 جنيهات.

بينما تباينت أسعار المانجو فجاء سعر كيلو المانجو عويس 30 جنيهًا، والهندي 20 جنيهًا، وزبدية 17 جنيهًا، بلدي 12 جنيهًا، فونس 20 جنيهًا، فص 40 جنيهًا، دبشة 11 جنيهًا، صديقة 18 جنيهًا.

وجاء سعر الكيلو من العنب الأسود 11 جنيهًا، ووصل كيلو بلح سلمى إلى 25 جنيهًا، وتراوح سعر التين البرشومي بين8 و12 جنيهًا، وسجل الكنتالوب نحو 6 جنيهات للكيلو.

وارتفع سعر التفاح من 10 جنيهًا للكيلو ليصبح بـ 17 جنيهًا ، بينما وصل سعر الكيلو تفاح الأمريكاني 23 جنيهًا، والمصري 17 جنيهًا.

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 32 و40 جنيهًا، بينما البرتقال الصيفي من 2 إلى 4 جنيهات، ووصل سعر الكيلو جرام من البرقوق إلى 35 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من المشمش المستورد 20 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 30 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأفوكادو اليوم في سوق العبور 49 جنيهًا.