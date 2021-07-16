حملة دعم لشريف الإنجليزي بعد بتر قدمه.. ومطالب لوزير الشباب بمساعدته

تعرض اللاعب شريف الإنجليزي، منذ أشهر إلى الإصابة بمرض كنسر العظام، وهو ما أبعده عن ممارسة كرة القدم، بسبب تلقي العلاج، وأوصى الأطباء المتخصصين بإجراء عملية جراحية لاستئصال القدم اليمنى «بتر» لعدم تفشي وانتشار الورم بجسده.

وتلقى «الإنجليزي»، دعما كبيرا من زملائه ومن أندية الدرجتين الثانية والثالثة ومن الصفحات الرياضية، وطالبوا اتحاد الكرة ورجال الأعمال بدعمه والوقوف بجواره بعد أن فقد عمله الوحيد الذي لم يعرف غيره طوال حياته.

واستيقظ الوسط الرياضي، اليوم، على صدمة كبيرة بطلها اللاعب شريف الإنجليزي، ويعد واحدا من أشهر لاعبي القسم الثاني والثالث في مصر، بعد إعلانه بتر قدمه بسبب ورم خبيث أصاب ركبته.

وطالب أحمد ديدا، وكيل اللاعبين كل من له علاقة بكرة القدم، بداية من وزير الشباب والرياضة مرورًا بالإعلاميين والرياضيين ورجال الأعمال، بالوقوف خلف اللاعب وأسرته، حيث أصبح اللاعب بدون أي مصدر دخل.

شريف الإنجليزي لاعب فريق ناصر ملوي بالدرجة الثالثة أتم عامه الـ31، وأصبح بلا ناد وبلا عقد بعد الإصابة التي تسببت في إنفاق كل ما يملك والاستدانة أيضًا من أصدقائه وزملائه.

وأجرى اللاعب، اليوم الجمعة، جراحة عاجلة بسبب وجود ورم خبيث في مفصل الركبة، ولكن العملية فشلت وتم إجراء عملية بتر لقدمه بسبب انتشار الورم فوق مفصل الركبة.

وأضاف «ديدا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شريف الإنجليزي لاعب رائع وخلوق ويتمتع بعلاقات قوية وطيبة مع الجميع والوسط الرياضي حزين للغاية لما وصل له اللاعب.

ولعب شريف الإنجليزي لعدة أندية في الدرجتين الثانية والثالثة، آخرها نصر ملوي، الذي ينافس في الدرجة الثالثة بمجموعة الصعيد.