الحالة الصحية لعادل امام.. «مستقرة ويستعد للعودة بفيلم»

تصدرت الحالة الصحية لعادل إمام محركات البحث، وذلك لرغبة الجمهور في الاطمئنان على النجم عادل إمام، وكشف رامي إمام لـ«الوطن» عن حالته الصحية، قائلًا إنها وقال جيدة ويوجد في منزله مع أحفاده، ويتابع كافة الأحداث ويقرأ كل جديد بالإضافة إلى المتابعات الطبية المستمرة.

الحالة الصحية لعادل إمام وعودته للتمثيل

وبخصوص الحالة الصحية لعادل إمام وعودته مرة أخرى للتمثيل بعد غياب، قال «رامي» إن هناك مشروع سينمائي سيكون العودة لعادل إمام مرة أخرى لشباك التذاكر بعد غياب فترة طويلة استمرت 11 عاما بعد آخر أعماله «زهايمر»، الذي قدمه عام 2010 ودارت قصته حول جل أعمال غني، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، رانيا يوسف، إيمان السيد، أحمد راتب، لطفي لبيب، سعيد صالح، إسعاد يونس، ضياء الميرغني، محمد الصاوي ومن تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال عادل إمام

أما عن الأعمال الدرامية فكانت آخر مشاركاته في رمضان 2020 بمسلسل «فلانتينو» ودارت قصته حول شخص يدعى نور عبدالحميد الشهير بــ«فلانتينو»، وزوجته «عفاف»، ويمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رضا إدريس، إنعام الجريتلي، وفاء صادق ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.