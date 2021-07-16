منها القرن والعين.. 5 محاذير يجب فحصها جيدا قبل شراء أضحية العيد

كشف الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن عدد من المحاذير التي يجب مراعاتها عند شراء أضحية العيد، ووضع بعض المعايير المهمة التي يجب توافرها عند شراء الأضحية حتى يضمن المضحي الحصول على لحوم سليمة، سواء كانت الأضحية خروفا أو ماعزا أو عجولا.

وقال أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، لافتا إلى أن الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله ويجب أن تتوافر فيها المواصفات الشرعية وتذبح في أول أيام عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق.

محاذير عند شراء الأضحية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، 5 محاذير يجب مراعاتها عند شراء أضحية العيد، وذلك وفقا لنقيب عام الفلاحين، والتي جاءت كالتالي:

- عند شراء أضحية العيد يجب ألا تشتري أي نوع آخر من الحيوانات خلاف الإبل أو البقر أو الماعز أو الخراف (الأنعام)، ولا تكون من الحيوانات التي تتغذي على القمامة.

- لا بد من معرفة عمر الأضحية، فلا يتم شراء الإبل أقل من عمر 5 سنوات، والبقر والجاموس في عمر عامين فأكثر والماعز في عمر عام فأكثر والخراف بعمر 6 أشهر فأكثر.

الحيوانات المريضة

- عدم شراء أي من هذه الحيوانات المريضة بمرض بيّن أو العرجاء، أو العمياء أو العوراء أو شديدة الهزال أو مقطوعة أحد الأرجل أو الأذن.

- الأضحية المثالية يجب أن تكون سليمة الجلد في حالة الجمال والماعز والجاموس والبقر ليس بها جرب.

- فحص الأضحية جيدا والتأكد أن ليس بها جروح أو قروح أو دمامل أو أورام وأن يكون صوف الخراف سليما وناعم ولا يخرج مع الشد بسهولة.

- أنّ تكون الأضحية خالية من الافرازت المرضية بالعين أو الأنف ولا تكون بحالة إسهال، ويكون الحيوان نشيطا ومقبلا على الأكل والشرب وغير مكسور القرن ولا يسعل وعلى المضحي التأكد من عدم أخذ الأضحية أدوية بيطرية أو أمصال علاجية قبل الذبح بمدة غير كافية.