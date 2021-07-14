«مصر الخير»: مشروع «صك الأضحية» به جزء يخص توفير فرص عمل للشباب

قال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن شعار المؤسسة هو «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية»، وهو المحرك الأساسي للعمل داخل المؤسسة وللأنشطة التي تقدمها المؤسسة بما فيها مشروع «صك الأضحية»، «كويس إننا نساعد المتبرعين على إتمام شعيرة الأضاحي، ولكن لازم يسبق ده الجزء الخاص بالتنمية وتوفير فرص عمل».

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن صك الأضحية الذي يتبرع به الناس يخدم العاملين من الشباب على تربية رؤوس الماشية والمهن المنبثقة منها، وحتى توفير لحوم الأضاحي للمحتاجين في عيد الأضحي.

وأوضح أن قيمة الصك تصل لـ3500 جنيه، وهي تمثل سُبع وزن العجل، ما يمثل 27 كيلو جرام صافي من اللحوم بدون دهون أو عظام أو أحشاء داخلية، «الثلثين بيتم توزيعهم على المستحقين مباشرة في أيام العيد، والثلث بيتم تسليمه للمتبرع حسب رغبته سواء في أفرع المؤسسة أو بنوصله لباب البيت لو هو طلب ذلك».

وأكد أن المتبرع يخير بين استلام نصيبه من الأضحية أوعدمه، وإذا قرر عدم استلامه نقوم بتوزيعه على المحتاجين، مشيرا إلى أنه وفي حال رغبة أي من المؤسسات توزيع اللحوم على موظفيها فيكون ذلك من خلال التواصل بين الموارد البشرية في الشركة مع الموارد البشرية في المؤسسة، لتنسيق تقسيط سعر الصك على 6 أشهر بدون فوائد.