أسعار جديدة لزيوت السيارات.. تعرف على القائمة الكاملة

في أقل من 14 يوما، للمرة الثانية على التوالي، ارتفعت أسعار زيوت السيارات في محطات الوقود خلال أقل من 20 يوما 10% لتصبح حصيلة الزيادات 15% في أقل من 20 يوما في كل الشركات.

وأبلغت شركات إنتاج زيوت المحركات الوكلاء وكبار التجار والموزعين بقائمة أسعار زيوت السيارات الجديدة، حيث يبدأ تطبيقها بداية من 16 يوليو، وشكَّلت تلك الزيادة صدمة لمستخدمي الزيوت بعد الزيادات التي طرأت منذ 20 يوما والطفرة السعرية التي شهدتها منتجات الزيوت خلال تلك الفترة.

وقال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية وأحد صاحب محطات البنزين، لـ«الوطن»، إن الشركات الكبرى أبلغت بزيادة في أسعار الزيوت بقيمة تبلغ في 10% لكل «جركن»، إضافة إلى 5% نهاية شهر يونيو هو ما أربك السوق والعديد من التجار، مؤكدا أن الأسعار في زيادة مستمرة.

وأبلغت شركات تصنيع زيوت السيارات في مصر اليوم الجمعة محطات البنزين بالأسعار الجديدة للزيوت السيارات حصلت «الوطن» على نسخة منها.

وعلى الفور رفعت المحطات أسعار الزيوت بنسبة 10% وكانت شركات الزيت قد رفعت الأسعار منذ فترة بنحو 5% بسبب ما أسمته بالمواد الأساسية للزيوت عالميا.

ارتفاع أسعار زيوت السيارات يهبط بالمبيعات

وأوضح «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر للبترول وعدد كبير من الشركات المملوكة لوزارة البترول، رفعت الأسعار حاليا بحدود 10% لتعظيم الأرباح، وأشار إلى أن هناك ارتباكا في المحطات، حيث تؤدي ارتفاع أسعار الزيوت الأساسية إلى تراجع المبيعات وشلل تام في حركة البيع.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول ترتب عليه ارتفاع بعض المشتقات النفطية، خصوصا المواد التي تدخل في الصناعات الأساسية والمكونة لزيوت السيارات وأرجع عاملون بالسوق الارتفاعات الأخيرة إلى عوامل رئيسية على رأسها ارتفاعات أسعار النفط، فضلا عن تأثر سلاسل الإمدادات العالمية بشكل كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التحركات الصعودية للطلب العالمي على السلع والمنتجات.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا مدعومة بتعافي الطلب على النفط وارتفع النفط اليوم الجمعة 0.44% خلال اليوم وصعد سعر البرميل إلى 73.88 دولار.

أسعار زيوت السيارات قبل وبعد الزيادة

- زيت تروس 90 يباع 16 لترا بسعر 525 جنيها، مقابل 460 جنيها.

- زيت تروس 140 يباع 16 لترا بـ 575 مقابل 500 جنيه.

- زيت هيدروليك 22 مخصوص يباع بسعر 550 مقابل 475 جنيها.

- زيت توك توك 1.7 لتر يباع بسعر 75 مقابل 65 جنيها.

- زيت سيبيريا 32 سعة 4 لترات بسعر 175 مقابل 150 جنيها.