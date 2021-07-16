حصاد «القاهرة للكتاب»: 1٫7 مليون مواطن زاروا المعرض.. و225 مليون مشاهدة للمنصة الرقمية

«عبدالدايم»: الدورة 52 جسّدت القدرة على تنظيم الأحداث الدولية في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا

ودّع الجمهور فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت عنوان «فى القراءة حياة» خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة. ووجّهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لرعايته معرض القاهرة الدولى للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون فى تعميق الوعى المجتمعى بقضايا الوطن.

«الحاج»: مبيعات الهيئة العامة للكتاب 95 ألف نسخة

.. و«قصور الثقافة» 35 ألفاً.. و«شخصية مصر» الأعلى مبيعاً

وأعرب الدكتور هيثم الحاج على، رئيس هيئة الكتاب، عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذى حققته هذه الدورة الاستثنائية من المعرض، باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية فى العالم، وقدم التحية لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير وحرصها على إصدار قرارات أسهمت بشكل مباشر فى إنجاح هذه الدورة، كان منها تخفيض قيمة الإيجارات المقرّرة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20٪، لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلاً عن زيادة 5 أيام على المدة المقرّرة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار. وأوضح أن المتابعات الميدانية رصدت إشادات كثيرة من الرواد بأساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها.

وقال إن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب شهدت مليوناً و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت جميع التفاصيل والخدمات التى تهم الزوار، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات، التى تُجرى افتراضياً 225 مليون زيارة، ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية إلى قرابة مليون و600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

وأكد أن مبادرة «ثقافتك كتابك» تخطت مبيعات قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بـ160 ألف نسخة مبيعة، حيث تراوحت أسعار العناوين بها من 1 إلى 20 جنيهاً وتصدّرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ95 ألف نسخة وضمّت قائمة العناوين الأعلى مبيعاً وإقبالاً من الزوار كتب «شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الإخوة الأعداء، المسيح يُصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الأندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران».

وقال «الحاج»، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة احتلت المركز الثانى بـ35 ألف نسخة، وكان الأكثر مبيعاً سلاسل الذخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق عالمية، المسرح العالمى، الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمى وقطر الندى، وكانت أعلى الكتب مبيعاً فى جناح الهيئة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبدالرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربى وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم، فجر الضمير، كما نفدت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان، والأعمال الكاملة لمصطفى عبدالرازق، إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الإقليمى التى يبلغ سعرها جنيهاً واحداً ومجلة قطر الندى التى يبلغ سعرها 3 جنيهات.

وأشار إلى أن مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية وصلت إلى قرابة 13 ألف نسخة من كتب التراث والكتب المحقّقة، وكان الإقبال الجماهيرى الأكثر على عناوين عجائب الآثار «4 أجزاء»، أبكار الأفكار «5 أجزاء»، جواهر القرآن، عيون التواريخ «6 أجزاء»، ألف ليلة وليلة «12 جزءاً»، كتاب الأمالى للقالى «4 أجزاء»، أخبار البلدان «2 جزء»، إنباه الرواة على أنباه النحاة «4 أجزاء»، الشاهنامة، اتعاظ الحنفا «4 أجزاء»، ووثائق الديوانى العالى، وقدمت خصماً يصل إلى 25% على إصداراتها لجميع رواد المعرض.

ووصلت مبيعات المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى إلى قرابة 14 ألف نسخة، وجاءت العناوين الأكثر مبيعاً فى جناح المركز «الوالدية ودعم السلوك الإيجابى، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الإسكندر، اليوم الأخير لأدولف هتلر، اليهود فى الإمبراطورية العثمانية، تاريخ أوروبا فى العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الآخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة فى الإسلام، وقدم المركز خصماً على أسعار الكتب يصل إلى 50% لطلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحفيين، اتحاد الكتاب، نادى القصة، ذوى الاحتياجات الخاصة، الباحثين الأكاديميين، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أى عنوان.

أما قطاع صندوق التنمية الثقافية فيتولى تسويق إصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل، إلى جانب مطبوعاته، حيث بلغ إجمالى عدد النسخ المبيعة من معروضاته 6000 نسخة، وكانت الأكثر مبيعاً سلسلة الكتاب الأول، التى تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، كما شهد جناح المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، إقبالاً من الزوار، وكانت قائمة العناوين الأكثر مبيعاً رواية العجوز والبحر لآرنست همنجواى التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمى، وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد على 75% من مساحة الصفحة تليها حكايات البحر، أغنيات أحبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون أصبح مبدعاً.