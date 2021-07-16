وانت مكانك.. خطوات الحصول على محررات الشهر العقاري من السيارات المتنقلة

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقلة، مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية، ويمكن من خلالها إجراء معاملات الشهر العقاري والتوثيق لمن يرغب من المواطنين، أو الأشخاص الاعتبارية.

وتستعرض «الوطن»، طريقة الحصول على محررات الشهر العقاري من خلال السيارات المتنقلة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع العدل والشهر العقاري على مدار الساعة.

طريقة الحصول على محررات الشهر العقاري من السيارات المتنقلة

أوضحت وزارة العدل، أنه يمكن طلب الخدمة من خلال الاتصال على رقم 01555559875، لحجز الموعد وانتقال السيارة إلى طالب الخدمة في الموعد المحدد، وذلك بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، مشيرة إلى أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة التخطيط، لإمدادها بـ20 سيارة لخدمة التوثيق المتنقل.

وكانت وزارة العدل، عملت على تطوير مكاتب الشهر العقاري من خلال 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، الثاني خدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكترونية، أما المحور الثالث فهو تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.

خدمات الشهر العقاري المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

كما أتاحت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، عددا من الخدمات الخاصة بها من خلال بوابة مصر الرقمية، التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا، وهي:

- استعلام عن سريان محرر مُميكن.

- تحرير توكيل عام قضايا.

- تحرير توكيل عام رسمي.

- تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).

- تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

- تحرير إقرار بالشطب.

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

- تحرير إقرار رسمي.

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

- اكتب محررك.

- حجز ميعاد مسبق لإجراء الخدمات في مكاتب التوثيق.

- الاستعلام عن حالة مكاتب التوثيق من حيث (شديد الازدحام -متوسط الازدحام - متاح).