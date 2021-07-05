3 خطوات تمكنك من الاستعلام عن موقف دعوتك في وزارة العدل المصرية

إذا كنت مقيمًا لدعوى قضائية وأردت الاستعلام عنها، فما عليك سوى الدخول على بوابة وزارة العدل الإليكترونية والبحث عن موقف دعوتك القضائية بخطوات بسيطة لا تتعدى ثوان معدودة،.

ولمعرفة كيفية الاستعلام، فما عليك سوى اتباع الخطوات التي سوف نستعرضها في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى قضائية

1) الدخول إلى بوابة العدل الإليكترونية من خلال هذا الرابط.

2) اضعط على زر «ابدأ الخدمة».

3) سوف يظهر نافذة جديدة مكونة من 5 حقول مختلفة تطلب منك المعلومات التالية:

ـ إدخال الدرجة القضائية لدعوتك ما بين نقض واستئناف وابتدائي وجزئي.

ـ اختار اسم المحكمة التي تنظر الدعوى القضائية.

ـ اختار نوع دعوتك القضائية.

ـ اختيار تاريخ دعوتك القضائية.

ـ توضيح وكتابة رقم الدعوى القضائية.

ـ اضغط على كلمة «بحث» وبعدها سوف يظهر لك نتيجة استعلام.

يذكر أن وزارة العدل، أتاحت عددًا من المزايا الإليكترونية لتقديم خدماتها عن بعد، في محاولة منها لمواكبة التطور الرقمي، وكذلك للحد من عمليات التكدس والازدخام داخل مقراتها الخدمية المختلفة، كان من بينها الاستعلام عن موقف دعوى في وزارة العدل المصرية.

كما قامت الوزارة بإطلاق تطبيق إليكتروني أيضاً يحمل اسم " أرغب في عمل توكيل"، يتيح خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلالها، بمجرد تحميل التطبيق على أنواع الهواتف الذكية المختلفة سواء الاندرويد أو الأيفون أو الهواوي.

ونحجت وزارة العدل أيضاً في تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن الاستفادة من خدماتها من خلال تسجيل حساب عليها، ثم الدخول إليها واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد موعد لاستلامها، وهو الأمر الذي يساهم في سرعة الانتهاء من الخدمة والحصول عليها بشكل أكثر دقة وأقل في المجهود، وكذلك منع التكدس والازدحام في مقراتها المختلفة، وأخيراً إتاحة الاستعلام على مواقف الدعوى القضائية للمواطنين من خلال البوابة الاليكترونية للوزراة بمجرد الدخول عليها.