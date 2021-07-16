«أبو الغيط» و«دبيبة» يناقشان الأوضاع الليبية خلال اجتماع في نيويورك

عقد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيية، على هامش زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس 15 يوليو، حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن «أبو الغيط» بحث مع «دبيبة» الوضع في ليبيا عموما، والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث جرى الاتفاق على قيام الأمين العام للجامعة العربية، بزيارة إلى ليبيا، في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، فقد أكد «أبو الغيط» دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية، والإعداد للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية، ورئيس الحكومة الليبية، بحثا أيضا العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية، حيث أعرب «دبيبة» عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها، خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا. كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا.

ومن جانبه، أكد الأمين العام التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.