منها السد الإثيوبي وغزة.. 20 تصريحا هاما لأحمد أبوالغيط

أدلى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بتصريحات هامة حول العديد من قضايا المنطقة ولا سيما القضية الفلسطينية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى لبنان والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية - العربية والنفوذ الإقليمي والغربي بالمنطقة.

تستعرض «الوطن» أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط، خلال تصريحاته التلفزيونية في النقاط التالية:

- لا حقيقة للإدعاء الإثيوبي بوجود صدام عربي أفريقي، ودعم الجامعة العربية لمصر والسودان أمر طبيعي.

- إثيوبيا تتصور أنها حال ادعائها بأن هناك نزاع عربي أفريقي ستقوم الدول الأفريقية بمساندتها.

- مصر تدفع 15% في ميزانية الاتحاد الأفريقي.

- إثيوبيا إذا استمرت في تعنتها ونفذت الملء الثاني للسد سيكون الموقف خطيرا للغاية وسيكون له عواقبه بالتأكيد.

- تعنت إثيوبيا وقيامها بالملء الثاني دون أي مفاوضات يعني أن هذا الأمر يُهدد شعوب بالموت.

- أعضاء الجامعة العربية كانوا واضحين بشكل كامل في تأييد المطلب المصري السوداني بخصوص المفاوضات.

- الشعب الفلسطيني أثبت بعد 50 سنة احتلال و75 سنة على القضية الفلسطينية، أنه لايزال ينازل ويواجه بساحة الأقصى وساحة القدس الشرقية ومدن الضفة الغربية، فضلا عن نزالهم بغزة.

- بشكل شخصي ليس لدي أي خشية على الشعب الفلسطيني، وأنه سينتصر في النهاية، لكنه في نفس الوقت يعرف جيدا أن هناك ثمن سيدفع من المعاناة والدم والظلم قبل تحقيق هذا الانتصار.

- الفلسطينيين في أحداث غزة الأخيرة هبوا واصطدموا بإسرائيل ورغم كل التدمير الإسرائيلي لبعض المناطق الفلسطينية فلم تفرض إرادتها على الخصم.

- هناك احتجاجات مستمرة في القدس وقد ينفجر الوضع في أي وقت وبرتابة لذا يجب إيجاد أفق سياسي من أجل العملية السياسية.

- عندما يكون هناك خلافات عربية – عربية تؤدي إلى احتدام ونشعر وكأننا نسير على «سلك مشدود».

- أنا حزين كمواطن عربي على الوضع المأساوي الحادث في لبنان، وأطالب بتوافق لحل الوضع.

- قاعة الجامعة حصل فيها تلاسن حاد جدا عدة مرات ومرات في 2017 و 2018 و 2019.

- منذ يناير 2011، واللحم العربي ينهش من الجار الإقليمي.

- الأمم المتحدة أصدرت تقارير بعد عامين توضح فيها أن الصواريخ التي استخدمت في قصف المنشآت البترولية بالسعودية في 2019 قادمة من الشمال الشرقي.

- الرئيس الإيراني الجديد ليس لديه حرية الحركة، ويبدل من دور طهران بالمنطقة، ولكن نظام الحكم قائم بالأساس على المرشد.

- روسيا دولة في غاية الأهمية كما أنها دولة تملك حق الفيتو، والولايات المتحدة الأمريكية قد تفكر في ضمها في مواجهة الصين.

- الولايات المتحدة لاتزال في حاجة إلى الاعتماد على النفط والغاز لذا ستحظى منطقة الشرق الأوسط على الاهتمام الأمريكي.

- الصين قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية تنفذ مشروع الحزام والطريق وهو يمر في منتصف منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن روسيا وهي قوة عائدة تضع عناصر ارتكازها على سوريا وهي في الشرق الأوسط أيضا.

- لاتزال حاملات الطائرات الأمريكية في بحر العرب و«مش بتدخل الخليج العربي لأنها عارفة أنها لو دخلت هتتعرض لخطر».