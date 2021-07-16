أشرف عبدالباقي: علي ربيع وأوس أوس بيشتغلوا معايا ببلاش لحد دلوقتي

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه لم يحقق أرباحا من عرض «مسرحية كلها غلط»، موضحًا: «يوم ما بوصل لـ إن اللي بيتصرف على قد اللي بييجي بيبقى حاجة كويسة، لكني عملت أكتر من حاجة كويسة وكسبت منها، وإلا مكنتش قدرت أعمل ده، كل حاجة بتاعة ربنا، وبشتغل بنية كويسة، وهي إنها ناس تشتغل».

وأضاف «عبدالباقي» خلال حواره عبر شاشة «TEN»، أنه لا يحب التنبؤ بمستقبل الفنانين الصاعدين، لأن الكثيرين منهم يخالفون التوقعات: «فيه ناس بنتخيلهم هينجحوا لكنهم منجحوش، وبالتالي بطلنا التنبؤ، حسابات الورقة والقلم بتفشل، لكن متأكد إن كل فريق مسرحية كلها غلط بيحبوا المسرح، لكن مقدرش أقدر أتنبأ بمين فيهم هيقدر يصرف على المسرح».

وتابع أشرف عبدالباقي، ان علي ربيع وأوس أوس عملا معه دون الحصول على أجر في فترة أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث كانت المسارح مغلقة: «لما كلمتهم وكونت الفرقة مكوناش عارفين أولنا من آخرنا واتهرينا كحول، واتفقت معاهم إن لما يبقى في مكسب ياخدوا أجر ولو مفيش مش هياخدوا أجر، وافقوا وقعدوا فترة طويلة مياخدوش أجر حبا في المسرح، وإلى الآن شغالين معايا ومأخدوش أجر».

وأوضح الفنان أشرف عبدالباقي: «لما قلت لهم هنروح مسرح الساحل وافقوا، وقالوا إن شاء الله حتى لو جبنا تمن الإقامة، ولو مفيش هندفع من جيبنا، ولو طلبت من باقي شباب مسرح مصر التعاون معايا مكانوش هيتأخروا خالص».

وأكد، أن وزارة الثقافة لعبت دورا كبيرا في تذليل العقبات التي واجهت المسارح، موضحًا: «ساعات المفروض الروتين ياخد شهر عشان نعمل المسرحية، لكن التصاريح بتطلع في يوم من خلال الرقابة بعد حضور العرض، ولو قابلتني أي مشكلة قانونية ولجأت للوزيرة إيناس عبدالدايم بتساعدني تماما».