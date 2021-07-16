مقتل مصور مرضى كورونا بالهند في قندهار على يد طالبان أفغانستان

قال قائد أفغاني إن صحفي رويترز دانيش صديقي قُتل يوم الجمعة أثناء تغطيته لاشتباك بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان أفغانستان بالقرب من معبر حدودي مع باكستان، مضيفاً أن القوات الأفغانية الخاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة السوق الرئيسية في سبين بولداك عندما قُتل «صديقي» وضابط أفغاني كبير بنيران «طالبان».

وانضم «صديقي» كصحفي منذ وقت سابق من هذا الأسبوع إلى القوات الأفغانية الخاصة المتمركزة في ولاية قندهار الجنوبية ليكتب تقارير عن القتال مع مقاتلي طالبان أفغانستان، وقال مايكل فريدنبرج رئيس وكالة رويترز ورئيسة التحرير اليساندرا جالوني في بيان «نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات ونتواصل مع السلطات في المنطقة».

وأضاف: «كان دانيش صحفيًا بارزًا، وزوجًا وأبًا مخلصين، وزميلًا محبوبًا للغاية، أفكارنا مع أسرته في هذا الوقت العصيب».

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان على تويتر إنه «يشعر بحزن عميق إزاء التقارير الصادمة» عن وفاة صديقي خلال المعارك مع طالبان أفغانستان وقدم تعازيه لأسرته.

وقال صديقي لرويترز إنه أصيب في ذراعه بشظية في وقت سابق يوم الجمعة أثناء تغطيته للاشتباك مع طالبان أفغانستان. وقد عولج بعدما انسحب مقاتلو طالبان أفغانستان لكن قال قائد أفغاني إن صديقي نهض وذهب ليتحدث مع أصحاب المتاجر ثم هاجمت طالبان مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم طالبان أفغانستان ذبيح الله مجاهد إن طالبان لم تكن على علم بوجود صحفي جريح على أرض «المعركة الشرسة» ولا يعرف كيف قتل صديقي.

كان صديقي جزءًا من فريق التصوير الفوتوغرافي التابع لرويترز للفوز بجائزة بوليتسر لعام 2018 للتصوير الروائي لتوثيق أزمة لاجئي الروهينغا في ميانمار، وهي سلسلة وصفتها لجنة التحكيم بأنها «صور مروعة عرّضت العالم للعنف الذي واجهه اللاجئون الروهينجا بعد فرارهم من ميانمار».

وكان مصورا لرويترز منذ عام 2010، كما غطى حربي أمريكا في أفغانستان والعراق وأزمة اللاجئين الروهينجا واحتجاجات هونج كونج وزلازل نيبال. في الأشهر الأخيرة، تم نشر صوره المؤلمة التي تلتقط جائحة فيروس كورونا في الهند في جميع أنحاء العالم.