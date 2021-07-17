«العاشرة يا أهلي».. تغطية خاصة قبل ساعات من النهائي الأفريقي (لحظة بلحظة)

يقدم لكم «الوطن سبورت» تغطية خاصة لحظة بلحظة لكل ما يتعلق بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع النادي الأهلي المصري، مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، حيث تحلم جماهير القلعة الحمراء بانتزاع اللقب الأفريقي، والتتويج به للمرة العاشرة في التاريخ والثانية على التوالي.

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