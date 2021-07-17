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عاجل.. وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لحريق هائل في طهران

كتب:

حاتم سعيد حسن
06:26 ص | السبت 17 يوليو 2021
إيران

إيران

نشرت وسائل إعلام إيرانية عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو، لاندلاع حريق بالعاصمة الإيرانية طهران.

وكان أعلن حساب قناة «العربية الحدث»، عبر حسابها الخاص في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، اندلاع حريق غرب طهران، لم تعرف أسبابه إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

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