عاجل.. وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لحريق هائل في طهران

نشرت وسائل إعلام إيرانية عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو، لاندلاع حريق بالعاصمة الإيرانية طهران.

تشير مقاطع الفيديو المرسلة من قبل الناشطين إلى وقوع #حريق غربي العاصمة الإيرانية #طهران. وحتى الآن لم تقدم المصادر الرسمية أي تفسير لسبب وطريقة الحريق. pic.twitter.com/LIg4ywonZA — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 17, 2021

وكان أعلن حساب قناة «العربية الحدث»، عبر حسابها الخاص في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، اندلاع حريق غرب طهران، لم تعرف أسبابه إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.