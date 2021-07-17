غلق 114 منشأة طبية خاصة وضبط أدوية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية شنت خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري عددًا من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، وبالتنسيق مع هيئة الرقاية الإدارية بالإسكندرية، بهدف ضبط سوق العلاج الخاص والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

مخالفات جسيمة في مجال مكافحة العدوى بالمستشفيات الخاصة

وأضاف «السقعان»، في بيان اليوم السبت، أنه قد تم خلال الأسبوعين الماضيين المرور على 195 منشأة طبية خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز متخصصة وعيادات ومعامل تحاليل طبية ومراكز أشعة ومراكز للعلاج طبيعى، وتبين أن من بينها 90 منشأة غير مرخصة، وصدرت قرارات فورية بالغلق الإداري لها، كما تم استصدار قرارات أخرى بالغلق الإدارى لـ24 منشأة تحوي مخالفات جسيمة خاصة في مجال مكافحة العدوى، أو عمل أشخاص غير مؤهلين، أو نقص التجهيزات والاشتراطات الفنية، كما تم توجيه إنذارات بتلافي المخالفات غير الجسيمة لعدد آخر من المنشآت.

ضبط 6161 عبوة أدوية وكيماويات غير مصرح بتداولها

وضبط مفتشو الصيدلة المرافقون للحملات 6161 عبوة أدوية وكيماويات غير مصرح بتداولها بالمنشأة أو منتهية الصلاحية أو مهربة أو مخصصة للتداول فقط داخل المستشفيات الحكومية في 27 منشأة طبية خاصة، من بينها 1148 عبوة أدوية مهربة، و210 علب كواشف كيميائية منتهية الصلاحية، و2047 عبوة أدوية مجهولة المصدر، و2487 علبة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، و68 أدوية مخدرة غير مصرح بها، و43 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، و58 عبوة أدوية مؤثرة على الصحة النفسية غير مصرح بها، وحُررت محاضر ضد مدرائها وأُحيلوا للنيابة العامة.