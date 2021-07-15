خطة تموين الإسكندرية لتحقيق الرقابة في عيد الأضحى

أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يجعل كافة مديريات عروس البحر الابيض المتوسط في حالة تأهب استعدادا للعيد، وعلى رأسها مديرية التموين بالإسكندرية، التي وضعت خطة لتكثيف الرقابة على المخابز والسلع والمجمعات الاستهلاكية.

تقسيم إجازات المخابز في عيد الأضحى بالإسكندرية

وقال المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الأضحى على ثلاثة أيام بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء الإجازة وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.

تموين الإسكندرية تكثف الحملات على الأسواق في عيد الأضحى

وأضاف «سعد الله»، في بيان، اليوم الخميس، أن المديرية وضعت خطة لتكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من صلاحية السلع الغذائية وإعلان الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

مرور دوري على المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى

وأكد أن خطة الرقابة تشكل المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

تخفيضات حتى 30% على السلع في المجمعات خلال عيد الأضحى

وأوضح أنه بالنسبة المجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%، مؤكداً أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم و الأضاحى و الدواجن بمناسبة عيد الأضحى.