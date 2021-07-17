تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

أعلن المنظمون في دورة أولمبياد طوكيو، باليابان، إنَّ شخصًا ثبتت إصابته بـفيروس كورونا في قرية الرياضيين في أولمبياد طوكيو، مما يزيد من المخاوف بشأن انتشار العدوى في الألعاب التي تبدأ الأسبوع المقبل، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

والتقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في طوكيو، الأربعاء الماضي، لبحث اجراءات الوقاية من كورونا.

ووعد توماس باخ بألعاب أولمبية آمنة، رغم ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد في العاصمة طوكيو.

وأكّد رئيس أولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو، اليوم السبت، أنَّ نتيجة فحص زائر من الخارج يشارك في تنظيم الألعاب كان إيجابيًا، ولم يكشف عن جنسية الشخص، مشيرًا إلى أنَّ هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية.

أولمبياد طوكيو 2020 ، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء العالمي ، تقام في الغالب بدون جماهير وتخضع لقواعد الحجر الصحي الصارمة.

بدأ الرياضيون للتو في الوصول إلى الألعاب التي تستمر من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

كان الجمهور الياباني فاترًا بشأن الألعاب وسط عودة ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا والمخاوف من أن تدفق الزوار الأجانب قد يساعد في تحويله إلى بؤرة انتشار للمرض، والذي بدوره يمكن أن يضع مزيدًا من الضغط على النظام الطبي الياباني المرهق بالفعل.

قبل ثلاثة أيام، قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنَّ أولمبياد طوكيو الآمنة ستكون عرضًا للتضامن العالمي خلال الوباء، في نفس اليوم الذي وصلت فيه الإصابات في المدينة المضيفة إلى أعلى مستوياتها بالنسبة ما يقرب من ستة أشهر.

ومن المقرر أنَّ يزور «باخ» فوكوشيما الأسبوع المقبل، عندما تستضيف المنطقة مباريات الكرة اللينة قبل حفل الافتتاح في 23 يوليو.

تعرضت الألعاب لسلسلة من الانتكاسات، بما في ذلك التجاوزات الهائلة في الميزانية من أجل الاجراءات الصحية.