مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021.. على مدار 5 أيام
كتب:
منة عبده
10:01 ص | السبت 17 يوليو 2021
صرف مرتبات شهر اغسطس 2021.. صورة أرشيفية
عجلت الجهات الحكومية، بصرف مرتبات شهر أغسطس 2021، بعد فترة قلية من صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بالزيادة السنوية؛ تيسيرا على المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، وتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021
ووفقا لما تم إعلانه بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للموظفين بجميع الجهات الحكومية، بداية من 17 أغسطس المقبل لمدة 5 أيام، على أن ينتهى الصرف يوم 23 من نفس الشهر.
وتُصرف مرتبات شهر أغسطس 2021، للموظفين في القطاع الحكومي، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي لكافة البنوك المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد وغيرها من الوسائل الإلكترونية وشركات الدفع الإلكتروني.
ونوهت وزارة المالية، على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، لذا يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
صرف مرتبات شهر أغسطس 2021
وجدير بالذكر أن هناك 33 وزارة وجهة حكومية، تقوم بصرف مرتبات شهر أغسطس خلال يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس المقبل، فيما تقوم 20 هيئة وجهة حكومية بصرف مرتبات الموظفين والعاملين بها في اليوم التالي الأربعاء 18 أغسطس، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات مصر، أو من خلال الحسابات البنكية التي يتم تحويل المرتبات عليها.
كما سيتم استكمال صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، ثم صرف جميع مرتبات شهر أغسطس لكافة الموظفين في الجهات الحكومية الباقية يومي الأحد والاثنين 22 و23 أغسطس حفاظا على صحة المواطنين وتحقيق التباعد الاجتماعي.
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