مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو 2021

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدوله شهر يوليو 2021 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث تقرر تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد، حيث يتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدوله شهر يوليو 2021

وبحسب وزارة المالية، فإنه تقرر صرف الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع رواتب الشهر المقبل بدءًا من 12 يوليو 2021.

المالية تناشد بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الرواتب متاحة في أي وقت

وطالب قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو

تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 يوليو 2021.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 22 و23 أغسطس.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 سبتمبر.