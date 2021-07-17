القابضة للمياه: تجديد شهادة «الإدارة الفنية» لمحطة معالجة زنين

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي زنين للمرة الثالثة على التوالي.

450 ألف متر مكعب يوم الطاقه الفعليه لمحطة معالجة زنين

وأشار إلى أن محطة معالجة زنين تبلغ طاقتها الفعلية 450 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مناطق «صفط اللبن وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وفيصل».

وشهدت محطة معالجة زنين اختبارات الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة والتي شملت التفتيش على خمسة أقسام بالمحطة، وهى التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، حيث جرى التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.

رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد بدوي، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيداً لزيادة عدد المحطات الحاصلة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، تماشياً مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

قال بدوي إن تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شمل العديد من المحاور منها إنشاء ورفع كفاءة العديد من محطات مياه الشرب بالمحافظة منها محطة مياه أبوالنمرس المدمجة بطاقة 12 ألف م3/يوم ومحطة مياه الحجارة بطاقة 3600 م3/يومـ بالإضافة إلى توسعات محطة مياه امبابة "المرحلة الثانية" لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 160 ألف م3/يوم إلى 195 ألف م3/يوم مما كان له أثر إيجابي في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق الساخنة (كفر طهرمس – الثلاث طوابق – منشأة البكاري – فيصل – الهرم).

وتابع بأنه جرى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة لرفع الطاقة الإنتاجية لها من 105 آلاف م3/يوم إلى 155 ألف م3/يوم، لتحسين الضغوط بمناطق (بولاق الدكرور – أرض اللواء – بين السرايات – شارع السودان)، وتطوير محطة مياه أبوالنمرس المرشحة لزيادة كمية المياه المنتجة من 50 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم، لتحسين الضغوط بمناطق (بني يوسف – قرية أبومسلم – شبرامنت – الحرانية)، وأعمال الصيانة لمحطة مياه العياط المرشحة، مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية من 51 ألف م3/يوم إلى 102 ألف م3/يوم.