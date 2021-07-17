5:16 صباحًا.. موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة العريش

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه يحين موعد صلاة العيد بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء فب تمام الساعة 5:16 صباحًا؛ وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأوضحت المديرية، أنه على المصلين في المدن الأخرى بالمحافظة مراعاة فروق التوقيت، التي غالبا تسبق العريش بعدة دقائق في المناطق الشرقية للمحافظة، وتعقبها بعدة دقائق للمناطق الغربية والجنوبية.

تخصيص 600 مسجد لأداء صلاة العيد

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء، قد أعلنت تخصيص 600 مسجد بالمحافظة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة.

بدوره، قال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام أوقاف شمال سيناء، إن المديرية خصصت 600 مسجد فقط لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي المساجد ذاتها المخصصة لصلاة الجمعة، موضحا أن المساجد سوف تفتح أبوابها قبل موعد الصلاة بـ10 دقائق، وأنه سوف يتم الإغلاق بعد الانتهاء من الخطبة مباشرة، كما أن مدة الصلاة والخطبة 10 دقائق.

منع الصلاة بالساحات والحدائق

وأضاف مدير عام أوقاف شمال سيناء، أنه لن يسمح بالصلاة في الساحات أو الحدائق العام، وأن هناك تشديدًا على ضرورة الالتزام التام والكامل بالتعليمات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تعليمات باتباع الإجراءات الاحترازية

وأوضح «جمعة» أن هناك تعليمات لمسؤولي المساجد بالمحافظة على ضرورة رش وتعقيم المساجد والمداخل، وتعليمات لبس الكمامة والتباعد والمصلاة الخاصة بجميع المصلين، وهناك تعليمات للخطباء على نشر ثقافة الوعى وأتباع التعليمات، مشيرا إلى أن التعليمات واردة من وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الصحة.