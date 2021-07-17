عاجل.. «التعليم»: نتتبع الطلاب المتسببين في تسريب امتحان الكيمياء

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، تأكد من صحة الأوراق المنشورة أسئلة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، والذي بدأ الساعة العاشرة صباحا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات على أن ينتهي الساعة الواحدة ظهرا.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه جارٍ ضبط الطلاب الذين نشروا أنه سيتم تطبيق عقوبات طلاب من دخول الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحان العام التالي 2021-2022، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان علي الإنترنت، وإلغاء امتحان طالب بمادة اللغة العربية بالدور الأول 2020-2021، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة، لحيازته تليفون محمول مفرغ له مكان بداخل كتاب المدرسة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفًا و21 طالبًا، امتحان مادة الكيمياء، كما يؤدي الطلاب المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا.

وبعد دقائق من بدء امتحان الكيمياء، نشرت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتليجرام» أسئلة الامتحان مطالبين بسرعة نشر الإجابات، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الاسئلة المنشورة، ونشروا إجابات الأسئلة على تليجرام.