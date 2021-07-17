المحافظون يهنئون السيسي بحلول عيد الأضحى: «دمت لمصر قائدًا عظيمًا» 

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك؛ لذا حرص عدد من المحافظين على إرسال برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم، بحلول هذه المناسبة.

البداية من شمال مصر، حيث بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

محافظ كفر الشيخ: دمت لمصر قائدًا عظيمًا

وقال محافظ كفر الشيخ، في نص برقيته للرئيس: «يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات »، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية؛ لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا.

وأضاف «سيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير».

كما أرسل «نور الدين» برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء محمود شعراوي ،وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف والسادة الوزراء بهذه المناسبة العطرة.

محافظ أسيوط يهنئ السيسي بعيد الأضحى

كما أرسل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

محافظ سوهاج: ندعو الله أن يحقق كل ما يتمناه الشعب

من جانبه، هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث المحافظ.

وجاء نص البرقية المرسلة لرئيس الجمهورية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق».