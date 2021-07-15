كرمه الرئيس بمؤتمر حياة كريمة.. محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد رأفت عبد العزيز، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات ومنسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، ضمن المكرمين في احتفالية المؤتمر العام لمبادرة «حياة كريمة»، التي أقيمت بإستاد القاهرة مساء اليوم الخميس.

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن «محمد رأفت»، الذي جرى تكريمه من قبل رئيس الجمهورية.

- يشغل «محمد رأفت» منصب معاون محافظ كفر الشيخ، ورئيس وحدة التعاون الدولي، ومدير المكتب الفني، ومنسق مبادرة «حياه كريمة» بالمحافظة.

- حصل «رأفت» على ليسانس الحقوق.

- حاصل على ماجستير في القانون العام.

- يبلغ من العمر 36 عاماً.

- متزوج وله ابنتان ويقيم بمدينة كفر الشيخ.

- بدأ عمله بالمحافظة عضواً بالمتابعة الميدانية بمكتب محافظ كفر الشيخ.

- تولي منصب مدير المتابعة ثم مديراً للمكتب الفني والمتابعة.

- كلفه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في يناير الماضي، معاوناً للمحافظ للمشروعات، نظراً لتميزه بالكفاءة والدقة في العمل، كما تم تكليفه لمتابعة المشروعات القومية، بالإضافة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- حصل معاون محافظ كفر الشيخ على البرنامج المتخصص «ديواني كفء» في الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2020.

- يتميز بالدقة ومتابع جيد للمشروعات، ولديه كافة التفاصيل الدقيقة للمشروعات بالمحافظة، كما أنه ملم بكل صغيرة وكبيرة بها.

وتتميز محافظة كفر الشيخ بتنفيذ توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح اليسيسي، رئيس الجمهورية، بمنح فرص للشباب لتولي مناصب قيادية، وكان لقرارات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لها أثر كبير في تعيين وتكليف عدد من الشباب بمهام أثبتوا جدارتهم، حيث اتخذ قراراً بتعيين اثنين من المعاونين له، الأول محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومنسق حياة كريمة، والثاني إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار والتسويق، إضافة إلى عدد من الشباب في العديد من المراكز القيادية، سواء داخل الديوان، أو تولي رؤساء مدن.