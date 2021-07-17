«القابضه للمياه»: إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي بمحافظات القناة

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة رفع صرف صحي أبو عطوة الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 200 ألف م3/ يوم لخدمة مدينة الإسماعيلية بالكامل ضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءة المحطة بالكامل تزامنًا مع فصل الصيف وزيادة الضغوط.

متابعة حالة المحطات والاستعداد لعيد الأضحى المبارك

وقال عصمت إن الزيارة تأتي ضمن توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة حالة المحطات والاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

رفع كفاءة المغذي الخاص بتشغيل طلمبات المحطة

وأكد أنه جرى الانتهاء بالكامل من أعمال الإحلال والتجديد للأعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية بأبو عطوة بمدينة الإسماعيلية، حيث شملت إحلال وتجديد خليتين لتشغيل المحركات ذات قدرة تصل إلى 1000 حصان بعنبر التشغيل بالمحطة، وإجراء تجارب تشغيل للخلايا الجديدة وذلك لرفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة، بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة محافظاة القناة.

إحلال وتجديد لموزع الكهرباء الخاص بتشغيل الطلمبات

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد لموزع الكهرباء الخاص بتشغيل الطلمبات وكذا إحلال وتجديد موزع الكهرباء الخاص بدخول التيار الكهربائي للمحطة، وتم تركيب ولوحتين كهربائيتين ومحركين بقدرة 860 ك.وات.

وفي سياق متصل، تضمنت الأعمال تطهير كامل لبيارات الطلمبات وإزالة الرواسب العالقة بها، للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية.

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بأبوعطوة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظات القناة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحي.

ورافق رئيس الشركة عدد من القيادات الفنية والتنفيذية، للاطمئنان على سير العمل وتشغيل المحطة بكامل طاقتها مع استقبال عيد الاضحى المبارك ومواجهة زيادة التصرفات الواردة للمحطة نتيجة زيادة الاستهلاك.