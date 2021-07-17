وزير الري يعود من الكونغو بعد افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار 

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى القاهرة قادمًا من كينشاسا بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة الكونغو الديموقراطية.

وصرح وزير الري، بأنه عقد عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين بدولة الكونغو الشقيقة، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسبل تحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على مواطني البلدين.

وأوضح «عبد العاطي» أن هذه الزيارة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة؛ لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في العديد من دول العالم.

الجدير بالذكر أن الوزير افتتح خلال زيارته لدولة الكونغو، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا، الذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو، الذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل؛ بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.