رئيس «الإعلام الرياضي» يطالب الزملكاوية بتشجيع الأهلي: التحفيل ممنوع

قال الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن خبرة فريق النادي الأهلي سيكون لها دورا كبيرا اليوم لحسم الفوز في مباراة الفريق الأحمر أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي تقام في المغرب، للحصول على البطولة العاشرة.

مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وبخصوص مباراة الأهلي وكايزر تشيفز المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، قال أبو زيد في تصريح خاص لـ«الوطن»: لا شك أن خبرة الأهلي سيكون لها دورا كبيرا اليوم في الحصول على البطولة العاشرة، والمفترض أن كل المصريين بمختلف انتماءاتهم يتمنون أن العاشرة تكون أهلاوية أو مصرية.

وأكد رئيس لجنة الإعلام الرياضي أنه «في الوقت الذي نعيش فيه ثورة رياضية في المنشآت والنتائج وسنشارك في الأولمبياد، اعتقد أن الجو سيكون هادئا وستمر مباراة الأهلي وكايزر تشيفز على خير بإذن الله، ويحتفل الأهلي بالبطولة العاشرة، ويكون إنجازا تاريخيا ورقم تاريخي في عدد البطولات الأفريقية».

وأشار أبو زيد إلى أن الكل يحلم بأن تنتهي مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بفوز الأهلي ليتواجد في كأس العالم للأندية «وهذا سيكون مكسب كبير جدا للرياضة في مصر، ولا شك أن الفريق المنافس قوي، وطالما وصل إلى المباراة النهائية فهذا يعني أنه فريق مميز، لكن خبرة نجوم الأهلي ستكون الرابحة» بحسب تعبيره.

ممنوع التحفيل

وواصل: بالتأكيد أطالب الناس كلها تشجع الأهلي، ويجب استمرار الحالة الهادئة في الإعلام الرياضي، حتى لو لا قدر الله الكأس لم تكن أهلاوية، يجب التوقف عن قصة التحفيل، موضحا أن التحفيل متاح بالتأكيد بين الجمهورين لصعوبة السيطرة عليه، لكن بالنسبة للقنوات سيكون التحفيل ممنوع تماما.

وأضاف أبو زيد أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز مهمة، وفريق الزمالك كان المفترض أن يكون في النهائي اليوم لولا ما حدث معه على يد الترجي، والزملكاوي المعتدل بالتأكيد هيشجع الأهلي، لكن مش معقول هنحكم على النفوس كلها وعلى البني آدمين كلها.

تشجيع الأهلي والزمالك

وواصل: «فيه ناس صعب جدا تشجع الأهلي وممكن تكون تحب الأهلي ومتحبش الزمالك أو بتحب الزمالك ومتحبش الأهلي، والتدخل في تلك الحالات صعب، لكن الطبيعي إن الناس كلها تقف وراء بلدها، ولو بيراميدز أو الاتحاد السكندري أو المصري كلنا هنبقى مصر، لكن مع الأهلي والزمالك تكون هناك مشكلة» بحسب تعبيره.

والتقى الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مرة وحيدة في نهائي السوبر الأفريقي عام 2002، ونجح حينها النادي الأهلي في تحقيق فوز كبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، من بينها الهدف الشهير لحارس المرمى المعتزل عصام الحضري.