سفير مصر في المغرب: الجماهير متعاطفة مع الأهلي أمام كايزر تشيفز

قال السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، إن بعثة النادي الأهلي وصلت المغرب أول أمس الثلاثاء، وخاض الفريق أول تدريب له أمس، الأربعاء، استعدادا للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يستضيفها مركب محمد الخامس بعد غد السبت، حيث يلعب الشياطين الحمر ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتابع سفير مصر في المغرب: «هناك اهتمام إعلامي مغربي بالمباراة، بغض النظر عن عدم وصول أي فريق مغربي إلى النهائي، ونتمنى أن يخرج الحدث بشكل جيد، والمباراة لن تُقام بحضور جماهيري، والجماهير المغربية متعاطفة مع النادي الأهلي كونه فريق عربي».

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، مسحة طبية صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل خوض المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، ويخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة، للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا، ولتجنب حدوث أي إصابات قد تهدد الجميع.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بعد غدٍ السبت، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة، بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» في استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء.

وكان الأهلي تخطى فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة الأفريقية، حيث فاز عليه في موقعة الذهاب برادس بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.