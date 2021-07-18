تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف لمواجهة المناطق الساخنة بالجيزة

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتنفيذ عدد من المحاور من خلال أعمال التوسعات والإحلال والتجديد ومشروعات تحويلات المرافق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية أدت إلى تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى وتجاوز العديد من التحديات بالمناطق الساخنة بمحافظة الجيزة.

إنشاء ورفع كفاءة العديد من محطات مياه الشرب بالمحافظة

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شمل العديد من المحاور منها:

- إنشاء ورفع كفاءة العديد من محطات مياه الشرب بالمحافظة وشملت محطة مياه أبوالنمرس المدمجة بطاقة 12 ألف م3/يوم، ومحطة مياه الحجارة بطاقة 3600 م3/يوم بالإضافة إلى توسعات محطة مياه امبابة المرحلة الثانية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 160 ألف م3/يوم، إلى 195 ألف م3/يوم، مما كان له أثر إيجابي في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق الساخنة (كفر طهرمس – الثلاث طوابق – منشأة البكاري – فيصل – الهرم).

تحسين الضغوط بالمناطق

- الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة لرفع الطاقة الإنتاجية لها من 105 آلاف م3/يوم، إلى 155 ألف م3/يوم لتحسين الضغوط بمناطق (بولاق الدكرور – أرض اللواء – بين السرايات – شارع السودان) وتطوير محطة مياه أبوالنمرس المرشحة لزيادة كمية المياه المنتجة من 50 ألف م3/يوم، إلى 70 ألف م3/يوم، لتحسين الضغوط بمناطق (بني يوسف – قرية أبومسلم – شبرامنت – الحرانية) وأعمال الصيانة لمحطة مياه العياط المرشحة، مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية من 51 ألف م3/يوم إلى 102 ألف م3/يوم.

- تنفيذ خط المياه العكرة قطر 1000 مم من محطة مياه 6 أكتوبر وحتى رافع الكيلو 20 طريق الواحات ومشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة أرض البحر بطول 22 كم لمنطقة بولاق الدكرور وحوض الدرات وإحلال وتجديد شبكات المياه بمركزي الصف وأطفيح بإجمالي أطوال 48 كم بالإضافة إلى إحلال وتجديد مواسير شبكات المياه بمراكز العياط والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس.

تحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع المشروعات القومية

- تنفيذ مشروعات تحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع المشروعات القومية مثل (الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق وتطوير طريق الفيوم ومحور المنصورية و الدائري الأوسطي و قطار المونوريل و القطار الكهربي السريع). وأضاف أن قطاع الصرف الصحي بالمحافظة شهد تطوراً كبيراً خلال الـ٧ سنوات الماضية.

مشروعات الصرف الصحي

- إنشاء مشروعات بقطاع الصرف الصحي منها (مشروع صرف صحي نكلا والأخصاص وكفر حجازي – مشروع صرف صحي أطفيح – مشروع مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق المحرومة تشمل، جيزة 3 – جيزة 4 كرداسة – جيزة 5 أبو رواش – جيزة 8 بفيصل - جيزة 9 لمناطق الهرم – نزلة البطران – كفرة نصار – كفر غطاطي – منشية البكاري – كوبري حجازي – جيزة 10 بمنطقتي أرض اللواء، المنيرة الغربية – مشروع صرف صحي قرية ناهيا – مشروع صرف صحي العياط المتكامل – مشروع صرف صحي قرى مركز منشأة القناطر – مشروع صرف صحي مدينة الصف – مشروع صرف صحي منطقة الصغيرة بأوسيم.