صور.. محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم أداء طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة لامتحان مادة الكيمياء شعبة "العلمي" والجغرافيا "المكفوفين " في مدارس مركز ومدينة سمنود.

وجاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد متولي رئيس مركز سمنود.

كما تفقد "رحمي" المحافظ لجان مدارس السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية.

كما أطمئن المحافظ على سير الامتحانات دون أي معوقات وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب والطالبات.

أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن ٢٢٨٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتي الكيمياء داخل ١٢٧ لجنة بالإضافة إلى ٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الجغرافيا في لجنة معهد النور المكفوفين، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأي أحداث حتى ساعته وتاريخه.

وشدد"حسن" وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.وأكد وكيل الوزارة ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

كما نوه وكيل التعليم إلي صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، وشدد علي قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الإلكترونية المتوفرة باللجان.

وأشار "حسن" وكيل التعليم إلي ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.وكشف"حسن" وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، وقد تمنى لجميع رؤساء ومراقبي اللجان التوفيق في عملهم لخدمة ابنائنا الطلاب.