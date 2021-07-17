كارمن بصيبص تحتفل بـ«العارف» في مصر: بحب الكشري والملوخية والمحشي

زارت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص مصر، منذ عدة أيام، للاحتفال بطرح فيلمها الجديد «العارف عودة يونس» والذي تشارك فيه إلى جانب جانب أحمد عز.

كارمن بصيبص والأكل المصري

وحول زياراتها لمصر، قالت كارمن بصيبص خلال حديثها مع «الوطن»، إنَّها تكون حريصة دائمًا على تناول الأكلات المصرية، مضيفة «بحب الأكل المصري أوي، وأول لما بوصل مصر لازم أكل الأكلات المصرية».

وتابعت «كارمن»: «أكتر الحاجات المصرية اللي بحبها الكشري المصري، بحبه أوي، وكمان بحب الملوخية وبحب المحشي، بحب كل الأكل المصري لأن طعمه حلو أوى».

وأضافت كارمن، أنَّها أيضًا تحب زيارة أماكن كثيرة في مصر وليس الأكلات المصرية فقط، فقالت: «بحب أوي الشوارع المصرية وبحب أزور مناطق كتيرة في مصر، بحب الزمالك جدًا وبحب الشيخ زايد، وكمان بحب الأماكن الأثرية».

وتعيش الفنانة كارمن بصيبص حالة من النشاط خلال هذه الفترة بعد طرح فيلمها الجديد «العارف.. عودة يونس» في السينمات وتصدّره الإيرادات.

فيلم «لعارف.. عودة يونس»

فيلم «العارف.. عودة يونس» بطولة أحمد عز ومحمود حميدة وأحمد فهمي وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم نسرين أمين ومصطفي قمر وعمرو عبدالجليل وشيماء سيف وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل «عروس بيروت»

كما شاركت الفنانة كارمن بصيبص مؤخرًا في مسلسل «عروس بيروت» مع الفنان ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين وحقق المسلسل بجزئيه الأول والثاني نجاحًا كبير ويستعد أبطال العمل للتحضير للجزء الثالث خلال هذه الفترة.