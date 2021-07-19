مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يهتم سكان كل دولة أو من يقيم بها بمعرفة موعد صلاة العيد، وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت، التي وضعت لها وزارة الأوقاف الكويتية مجموعة من الضوابط للعام الثاني على التوالي تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين في ظل جائحة «كوفيد – 19».

وحثت وزارة الأوقاف الكويتية، المواطنين، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، للحصول على ثواب تلك الصلاة، مع التمسك بالإجراءات الاحترازية والالتزام بها.

وقررت الحكومة الكويتية، أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك، 7 أيام كلمة بدأت من أمس الأحد 18 يوليو، حتى السبت 24 يوليو، لتعود المؤسسات للعمل يوم الأحد 25 يوليو.

وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، خلال بيان رسمي، أن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت سيكون الساعة 5:17 صباحا، في كل المدن الكويتية تقريبا، بما فيها العاصمة الكويت.

وتبدأ طقوس صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت، من فجر غد الثلاثاء، ككل الدول العربية والإسلامية، بترديد عبارات التهليل والتكبير منذ الفجر إلى ما بعد شروق الشمس في هذا اليوم بدقائق.

3 مدن يختلف فيها موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت

وبينما سيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت في كل المدن والمناطق الساعة 5:17 صباح يوم الثلاثاء، فإن هناك 3 مدن أو مناطق فقط يختلف فيها موعد الصلاة، لكن الفارق ليس كبيرا إذ لا يزيد عن دقيقة.

والمدن الثلاث التي سيختلف فيها موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت، هي الصليبية والجهراء والعارضية.

ضوابط وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت

ومع إعلانها موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت، وجهت وزارة الأوقاف الكويتية، دعوة إلى المواطنين للالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وأداء الصلاة في المناطق التي خصصت لهذا الغرض.

كما دعت الوزارة، المواطنين الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى 2021 في الكويت، إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وكذلك تجنب الازدحام، والمحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي.