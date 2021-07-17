إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم ومصير القضايا وقت العطلة القضائية

يشهد شهر يوليو الجاري2021 العديد من الإجازات والتي تتخطي حاجز الـ15 يوماً ما بين أسبوعية ورسمية، لاسيما إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم، علماً بأن الحكومة أعلنت أن الإجازة للموظفين 8 أيام من السبت 17 يوليو وحتى السبت 24 يوليو.

مصدر: إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم 8 أيام

وقال مصدر قضائي، إن إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم، تبدأ من اليوم السبت 17 يوليو 2021 حتي 24 يوليو 2021 وذلك باعتبار مرفق القضاء من المرافق العامة، وبالطبع سيستفيد من الإجازة الممنوحة لكل موظفي الدولة، أما عن مصير القضايا المنظورة أمام المحاكم لاسيما المحجوز منها للحكم، والمحدد لها جلسة 17 يوليو الجاري، ذكر المصدر، أنَّه في حالة تأجيل دعوى أو حجزها للحكم وتقابل تاريخ تأجيلها مع إجازة رسمية فإنَّه في هذه الحالة يتمّ تأجيلها إدارياً إلى أقرب جلسة تالية حتى يتمكّن الخصوم من معرفة تاريخ الجلسة.

كيف يسير العمل في المحاكم بعد إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم؟

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم ترجع طبيعة العمل للمحاكم كما كانت، ولكن هناك اختلاف بسبب العطلة القضائية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، فتبدأ الاجازة من مطلع شهر يوليو الجاري، وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر، على أن يجرى العمل 3 أيام في الأسبوع، بالتناوب بين المستشارين، وكل عضو هيئة قضائية له إجازة لمدة شهر كامل، يحددها في أي من شهر من الأشهر الثلاثة.

الإجازات الرسمية المتبقية بعد إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم

وبخصوص أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2021، فإنَّه بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2021 للمحاكم، يتبقى نحو 4 أيام إجازة فقط خلال الأشهر المتبقة من العام الجاري ونستعرضها فيما يلي:

1- السبت 24 يوليو: بمناسبة ثورة 23 يوليو والذي أعلنت الحكومة ضمه لإجازة عيد الأضحى.

2- الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

3- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة ونصر السادس من أكتوبر.

4- الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوي الشريف.