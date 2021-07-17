استعدادات المحافظات لعيد الأضحى: تعقيم مساجد وتحرير محاضر وحملات توعية

اتخذت المحافظات عدة إجراءات لاستقبال عيد الأضحى، تمثلت في شن حملات على الأسواق والمحال التجارية، وتحرير محاضر للمخابز المخالفة، فضلًا عن تكثيف تعقيم وتطهير المساجد لمنع تفشي فيروس كورونا بين المصلين.

في مطروح، أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف تجهيز أكثر من 450 مسجدا لاستقبال الشعائر، وجاري العمل على تطهيرها وتعقيمها تحت إشراف قيادات المديرية والإدارات الفرعية، في السلوم وسيدي براني، والنجيلة، ومرسى مطروح، والضبعة، والعلمين، والحمام، وسيوة، وذلك بنفس الضوابط التى جرى تطبيقها في صلاة عيد الفطر، ونلتزم بها في صلاة الجمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إنه جرى التنبيه على الأئمة بالتزام مساجدهم وقيادة التكبير قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وجرى التنبيه بعدم أداء صلاة العيد في الساحات والشوارع حتى انتهاء أزمة كورونا، كما قمنا بتكليف غرفة عمليات بقيادة مدير الدعوة والمتابعة تتابع المستجدات ساعة بساعة حتى الانتهاء من صلاة العيد، ومهمتها التواصل مع جميع الإدارات الفرعية.

تحرير 27 محضرا في حملة تموينية مفاجئة على مخابز طنطا والمحلة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم، من شن عدة حملات مفاجئة على المخابز البلدية بمراكز طنطا والمحلة وقطور، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بنطاق قرى ومراكز المحافظة.

وذكر العميد المهندس خالد جمال الدين أحمدالقائم بتسيير أعمال الشركة، أن الشركة نظمت توعوية فى جميع مدن ومراكز المحافظة داخل المجازر وأماكن ذبح الأضاحى للحد من الإسراف فى استهلاك المياه وأيضاً عدم القاء مخلفات الأضاحى فى شبكة الصرف الصحى .

تنفيذ خطة لتطهير بيارات محطات الصرف الصحي

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، إضافة إلى تطهير و تسليك شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة بسبب أعمال ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع .

وأكدأنه تم اصدار تعليمات على جميع رؤساء الفروع بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

ومن جهته، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

كما نبه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته إلي مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتوفيرها بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة.

قنا تناشد المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

وفي قنا، طالب جهاز شؤون البيئة، المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة والمظهر الحضاري للمدن .

وأشار اللواء أشرف الداودي، إلى تخصيص سيارات من الوحدات المحلية لجمع تلك المخلفات للتخلص منها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية، محذرًا من تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، من خلال تيسير لجان متابعة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري، والصحة، والبيئة، والوحدات المحلية ، لرصد أى تجاوزات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

حملة وفيلم كرتون لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف بسوهاج

وفي سوهاج، أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والعضو المنتدب، أن الشركة نشرت فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم نشر الفيديو بجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة، لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، إضافة الى توعية المواطنين بعدم الاسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع حفاظاً على مياه الشرب.

طوارئ في 137 مستشفى ومركزا صحيا بالإسكندرية

أعلنت 137 مستشفى ومركز صحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، واستقبال أي حالات من الممكن وقوعها خلال فترة العيد، وذلك بعدما قرر الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية بداية من غدا الأحد ولحين انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الأجازات.

وتقرر زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء.

كما تم تجهيز أربع فرق طبية للانتشار السربع للتدخل فورًا فى حالة تعرض إحدى المستشفيات لضغط غيرعادى من الحالات المرضية لا قدر الله، إضافة إلى تأجيل العمليات غير الطارئة لبعد العيد مع إخلاء 30% من أسرة المستشفيات تحسبا لأى طارئ.

تكثيف الإجراءات الاحترازية بمساجد الإسماعيلية

وقال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ استعداداً لعيد الأضحى المبارك الثلاثاء المقبل.

وأشار «عبادة»، في تصريحات خاصة، إلى عقد اجتماع مع مديري الإدارات للتنبيه علي الالتزام بالضوابط الخاصة بصلاة العيد والخطبة، والتأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتابع «الخطبة لن تزيد علي 10 دقائق والتكبير 7 دقائق مع التنبيه علي الأئمة ومسؤولي المساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحتزازية لفيروس كورونا»، لافتًا إلى أن جميع المساجد سيتم تعقيمها بالكامل في الداخل والخارج، وكذلك أماكن تجمع المصلين قبل صلاة العيد وعقب الانتهاء منها كإجراء احترازي لحماية المواطنين..