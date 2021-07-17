«شباب مصر» يشكر الرئيس على دعوة حضور مؤتمر «حياة كريمة»

تقدم كيان «شباب مصر» بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، معلنًا انضمامه إلى «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» في بيان رسمي.

كما وجه كيان «شباب مصر»، الشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومسؤولي «حياة كريمة» على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة «حياة كريمة» خلال عامين.

وأكّد «شباب مصر»، تأييده بشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»، متابعًا «إنَّه لشرف لنا أن نعلن انضمامنا إليه، ونعدكم ببذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم».