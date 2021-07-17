مصدر لـ«الوطن»: انعقاد لجنة تسعير البنزين عقب عيد الأضحى

استبعدت مصادر خاصة أن يجرى إعلان أسعار البنزين الجديدة في الوقت الحالي، ورجحت أن تُعلن أسعار البنزين بعد عيد الأضحى مباشرةً، للعمل بها لمدة 3 أشهر حتى أكتوبر المقبل.

وتأخرت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعلان أسعار البنزين الجديدة للربع السنوي الحالي، حيث كان من المقرر لها أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود خلال الأسبوعين الماضيين.

أقصى تقدير لرفع أسعار البنزين هي 10%

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تُرفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 5% أو 7%، حيث يبلغ الحد الأقصي لنسبة رفع الأسعار 10%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن تثبيت الأسعار في الوقت الحالي يُعد قرارًا صعبًا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.

وعن سبب تأخر اللجنة في إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة في الوقت المحدد، توقع «القليوبي» أنه يرجع إلى دراسة السوق العالمي للنفط في الوقت الحالي بشكل جيد، خاصة في ظل الظروف الحالية والتذبذب في السوق العالمي خاصة بعد عدم توصل منظمة الأوبك إلى حل خلال اجتماعها الاثنين قبل الماضي، وعدم اتفاق السعودية والإمارات مما تسبب في خلافات بينهما.

وقال إنه من المتوقع أن تعلن الوزارة عن أسعار البنزين الجديدة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرةً، حتى تكون استقرت الأمور وأصبحت أكثر وضوحًا، بجانب إن هذه الفترة هي إجازة عيد الأضحى.

ولفت إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط المحدد من قبل الوزارة يكلف الدولة الكثير من الأموال، حيث أنه مقابل الدولار الواحد تتحمل الدولة 3.5 مليار دولار بسبب ارتفاع التكلفة.