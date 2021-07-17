مريم سعيد تهاجم أشرف زكي بسبب حلا شيحة: دخول النقابة بالحب

شنت الفنانة مريم سعيد هجوما على الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بسبب الفنانة حلا شيحة وتصريحاته الأخيرة بخصوص ما أسمته توبتها عن الفن وتبرأها من مشاهدها في فيلم "مش أنا".

مريم سعيد تهاجم أشرف زكي

ونشرت مريم، بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قالت فيه: "و لما هي أصلا مشطوبة من النقابة اشتغلت إزاي بأدوار بطولات آخر سنتين تلاتة.. بصراحة مش لاقية مبرر؟".

وتابعت، قائلة: "بس فعلا علامات الاستفهام كل يوم بتكتر أدامي ومابقيتش عارفة أنا ليه تعبت ودرست وخدت كارنيه ومطلوب مني أدفع اشتراك وأمشي بالأوراق المظبوطة، مدام الحكاية بالحب، أنا زعلانة وحزينة بجد لأن ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تاكل قرص قهر ومنسيين ومتهمشين".

أشرف زكى ينتقد حلا شيحة

وجاءت تصريحات الفنانة مريم سعيد بعد المداخلة التليفونية التي أجراها مساء أمس أشرف زكى نقيب الممثلين في أحد البرامج، وتحدث فيها عن أزمة حلا شيحة، وكشف عن أنها ليست عضوا في نقابة الممثلين وأنه تم شطبها منذ المرة الأولى من اعتزالها الفن.

تفاصيل أزمة حلا شيحة

يذكر أن تصريحات أشرف زكى عن حلا شيحة جاءت بعد الأزمة التي سببتها الفنانة حلا شيحة بسبب بوست نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، هاجمت فيها الفنان تامر حسني بسبب طلبها منه حذف مشاهد لها من فيلم "مش أنا" ولم يوف بوعده على حد قولها.

فيلم مش أنا

يذكر أن فيلم مش أنا هو بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.