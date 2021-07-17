مصطفى زمزم: اختياري سفيرا لـ«حياة كريمة» تكليف وليس مجرد لقب

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المجلس بدأ تسليم بعض المنازل التي جرى تطويرها ضمن مشروع «حياة كريمة» في قرية «ميت عفيف» بالمنوفية، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمشروع، موضحًا أن القرية تعاني من مشكلات كثيرة مثل تهالك المنازل وعدم توافر بعض وصلات المياه، موضحًا أن اختياره سفيرا لمشروع «حياة كريمة»، أنه شرف كبير له، داعيا إلى الاستمرار في دعم المبادرة: «ليس مجرد لقب، لكنه تكليف».

وأضاف «زمزم» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المجلس، عمل في آخر 4 أشهر، بسرعة لتطوير وتأهيل المنازل، حيث أنشأ بعض المنازل وزودها بكل المعدات الكهربائية ووصلات المياه والصرف.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: «أطلقنا قافلة طبية كبيرة في القرية، ومستمرون في سلسلة القوافل بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية بمجلس الوزراء»، مشيرًا إلى أن المجلس ينفذ مشروعات في محافظات أخرى بالتوازي، على غرار البحيرة والغربية والشرقية، تحديدا بقرية «ميت ربيعة» في مركز بلبيس.

وتابع مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المجلس أطلق أكثر من 200 قافلة طبية بالتعاون مع الجامعات المصرية واللجنة الطبية بمجلس الوزراء ومؤسسة «حياة كريمة».

وشهد أول أمس، الخميس، إقامة المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، وبرلمانيون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.