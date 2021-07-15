«صناع الخير»: مبادرة حياة كريمة الأضخم في العالم لتحسين حياة البشر

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنّ مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري هي الأضخم على مستوى العالم حتى الآن، حيث يبلغ عدد السكان المستهدفين بالمبادرة ما يتجاوز من 58 لـ60 مليون مواطن، وتكلفة تطوير البنية التحتية والأساسية أكثر من 700 مليار جنيه.

وأضاف «مشالي»، خلال لقاء بفضائية extra news، اليوم الخميس، أنّ تكاتف وتشابك وتكامل الجهود في مثلث التنمية وأضلاعه الثلاثة من الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كان لابد أن يتم من خلال هذه المبادرة الأكبر من نوعها.

وأوضح أنّه جرى تقسيم الجهود على الأرض، وهناك مشروعات للبنية الأساسية والتحتية، وهذه مسؤولية وزارتي الإسكان والدفاع، ثم العمل على البنية الفوقية من إنشاء مجمعات حكومية موحدة وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، وكل المنشآت الحكومية.

ويشهد استاد القاهرة الدولي، الليلة، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال وإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

ويعتبر «حياة كريمة» المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي بدأ كمبادرة اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير عام 2021، بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.