محكمة النقض تشارك في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالعراق

أعلنت محكمة النقض تلقيها دعوة لمشاركة خبراء ومتخصصين من قضاة محكمة النقض بورقة عمل ضمن مؤتمر علمي حول "استرداد الأموال المنهوبة" بالعاصمة العراقية بغداد، خلال الفترة من 15 – 16 سبتمبر 2021، حيث قرر المستشار عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعميم على قضاة المحكمة لإبداء الرغبة في المشاركة بورقة عمل في المؤتمر.

وتتضمن المشاركة أحد المحاور الأربعة وهي:

1- المحور الأول: الإطار التشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.

2- المحور الثاني: التعاون العربي وجهود جامعة الدول العربية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال.

3- المحور الثالث: التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد.

4- المحور الرابع: تجارب وممارسات الدول في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد.

وأوضحت محكمة النقض، في بيان، أن على من يرغب في المشاركة بالمؤتمر من القضاة بورقة العمل، إرسال بياناته إلى إدارة العلاقات الدولية عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة وهو int.rel.coc.eg@gmail.com أو عن طريق الهاتف الخاص بها رقم (0225741238) أو التقدم بالبيانات إلى إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض شخصيا، خلال سبعة أيام عمل من تاريخه.

ومن المقرر أن تقدم أوراق العمل بحد أقصى يوم 10 أغسطس المقبل، وذلك لعرضها على لجنة من الخبراء لتقييمها وإبلاغ المشارك بقبول ورقة العمل من عدمه.