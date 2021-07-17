عاجل.. الموت يفجع جومانا مراد في حماها

فقدت الفنانة جومانا مراد المستشار أسامة توفيق عميد المحامين العرب، والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو.

وأعلنت جومانا مراد عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله عليه، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا».

وتابعت جومانا مراد قائلة: «اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأدخله الجنة».

وأضافت جومانا قائلة: «اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى».