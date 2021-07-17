السكة الحديد: نحتاج 100 موظف لضبط المتهربين من دفع ثمن التذكرة

أعلن المهندس سامي عبد التواب، رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري، أن الشركة تقوم بمجهودات كثيرة؛ لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى طرح إعلان وظائف لتعيين 100 فرد أمن إداري داخل القطارات، تكون مهمتهم ضبط الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، والعمل على عدم حدوث أي مشكلات أثناء سير الرحلات.

خطط عديدة لتنظيف القطارات

وقال «عبد التواب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، تخضع لأعمال نظافة وتعقيم وتطهير يوميا، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الشركة تنفذ خطط عديدة لتنظيف القطارات ومحطات السكة الحديد، والعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

وتضمنت شروط التعاقد داخل شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة بوظيفة فرد أمن إداري داخل قطارات السكة الحديد الآتي:

1- أن يكون من الذكور.

2- أن يكون من الحاصلين على مؤهل متوسط.

3- أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

4- أن يكون من المقيمين بالمنطقة التابعة للتعاقد.

وأضاف رئيس الشركة: «على الراغبين في الوظيفة تقديم الأوراق بمقر شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري بورش السكة الحديد بمنطقة الفرز التابعة لمدينة الشرابية بمحافظة القاهرة».

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد وافق على صرف 750 جنيها منحة عيد الأضحى 2021، لجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

وتم صرف منحة عيد الأضحى 2021 خلال الساعات الماضية، لجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، ضمن 5 منح سنوية يتم اعتمادها من قبل وزير النقل وصرفها، وهي منح شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد من كل عام والمولد النبوي الشريف.

وقال وزير النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ السكة الحديد ومترو الأنفاق، استعدا بشكل جيد لاستقبال عيد الأضحى 2021، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر وداخل عربات القطارات، مشددا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة سير القطارات.