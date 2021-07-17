هنشيل التعديات على السكة الحديد.. 12 تصريحا لوزير النقل عن خطة التطوير

أدلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدد من التصريحات التلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، تحدث خلالها عن أحوال مصر عامة، وأحوال قطاع النقل والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات صاحب عربة فول لأنه يقف على حرم السكك الحديدية.

وتعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز 12 تصريحًا لوزير النقل في السطور التالية:

1- «الجمهورية الجديدة هي جمهورية الديموقراطية المدنية التي مهدت لها ثورة 30 يونيو»

2- «حياة كريمة مشروع القرن وتوجد مشروعات قومية أخرى مثل المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات العملاقة ومن ضمنها مشروعات النقل التي ستنقل مصر نقلة حضارية، وستكون مصر الجديدة قد الدنيا».

3- الرئيس عبدالفتاح السيسي عايز حياة كريمة لكل المصريين.

4- نعيد تطوير وإنشاء شبكة الطرق والسكك الحديدية في مصر من أجل صالح المواطن المصري.

5- وجدت بائع على «عربية فول»، في أحد مواقع السكة الحديد، وطلبت منه أن يترك هذا المكان لأنه حرم السكة الحديد، فقال لي: «مقدرش عشان العربية مش بتاعتي دي بتاعة المعلم وصاحبها في السيدة زينب».

6- «أنا وزير وبتحايل على واحد بتاع عربية فول، وهو مش خايف من الوزير وخايف من المعلم صاحب العربية، هو ده حالنا للأسف».

7- «عملنا خطة ستنفذ قريبا جدا لإزالة كل التعديات على السكك الحديدية التي تهدد حياة المواطنين».

8- خط «العباسية - التونسي» توجد عليه تعديات عبارة عن «قهاوي وعشش» وكل التعديات عليه سوف تزال، وسيتم تطوير هذا الخط.

9- المشاتل الموجودة من شارع النادي إلى محور طرة، في منطقة المعادي سوف تُنقل إلى الخارج قليلًا، لأنها على حرم السكة الحديد، ولكنها لن تُزال وسيتم رفع كفاءة وتطوير وتجديد الطريق المقابل لتسهيل حركة المرور.

10- «النواب والإعلاميين اللي اتكلموا، عن محور المعادي لو سمحتوا ارجعوا لنا عشان تاخدوا المعلومات الصحيحة، وإحنا في النهاية هنتحاسب قدام شعبنا».

11- «كل يوم محور جديد وطريق جديد، وكل يوم هتلاقوا حاجة جديدة في مصر».

12- «اسمعوا كلام رئيسكم واشتغلوا، وكل واحد يشتغل شغلته ويسيب شغل الآخر، ويا إخوانا سيبونا نشتغل وإحنا جاهزين».