تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق

مع اقتراب حلول أول أيام عيد الأضحى 2021 في العراق، الذي يوافق الثلاثاء المقبل، 20 يوليو الجاري، يتساءل العراقيون عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، التي تأتي في مقدمة الطقوس المميزة للعيد لدى العراقيين والمسلمين بشكل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق

وقد حددت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مشيرة إلى أنها ستكون عند الساعة 05:27 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن صلاة عيد الأضحى يمتد وقتها حتى موعد أذان الظهر، حيث يجوز شرعاً أن تصليها وحدك أو مع أسرتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد.

وبينما يتساءل العراقيون في بغداد ومختلف المدن العراقية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق عموما وفي كل مدينة من هذه المدن، نقدم لكم بالتفصيل موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في معظم المدن العراقية الرئيسة، حيث يختلف موعد الصلاة بين المدن العراقية اختلافًا طفيفًا كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة البصرة: 5:20.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة دهوك: 5:24.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة سامراء: 5:27.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة الشطرة: 5:24.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة رمادي: 5:31.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة زاخو: 5:25.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة تكريت: 5:27.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة السماوة: 5:28.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العراق، مدينة السليمانية: 5:18