رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية خلال عيد الأضحى 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ، لاستقبال مواطني وزائري المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وتطبيق كل التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطئ، ومنها رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

ولفت إلى إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، منها استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض «الإكراميات»، سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية، وتسهيل مهمة مفتشي الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد على مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

واعتمد «رشاد» خطط مرور الإدارة العامة للسياحة على الشواطئ وكل الكافيتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف، مع التشديد على حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات فور حدوثها، وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة في وضع القمامة بها حفاظًا على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أي مواد بلاستيكية، وكذلك متابعة نسب الإشغال على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ، لتجنب الزحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.