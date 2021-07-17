ترميم وحدة «نوب طحا» الصحية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية

أعلن النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، أنه تقرر إدراج ترميم وتطوير مبنى الوحدة الصحية بقرية «نوب طحا»، التابعة لقرية «نوى»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في عدد من القرى بالمحافظة.

وأكد عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب للواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تضمن شكوى أهالي قرية نوب طحا بأن مبنى الوحدة الصحية به مشاكل إنشائية كثيرة، وغير مناسب لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية، بعدما أصبح المبنى آيلاً للسقوط.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه على الفور تم تشكيل لجنة من الإدارة الصحية بشبين القناطر لفحص الحالة الإنشائية لمبنى الوحدة الصحية بالقرية، وأفادت الإدارة بأنه تم عمل زيارة ميدانية للمبنى، وتبين أنه في حاجة إلى الترميم والتطوير، كما أفادت الإدارة الصحية أن الوحدة الصحية في قرية «نوب طحا» مدرجة كباقي الوحدات الصحية بالإدارة في شبين القناطر، ضمن خطة الترميم التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لقرى الريف المصري، وسيتم البدء في التطوير بها في الموعد المحدد لها.

كما أعلن النائب «الكمار» موافقة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية «زاوية الشيخ سند»، استجابة لشكاوى المواطنين في القرية بتضررهم من عدم تنفيذ المشروع، أسوة بباقي قرى الدائرة.

ولفت نائب شبين القناطر إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان والمرافق، يطالب بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية «زاوية الشيخ سند»، وجاءت الموافقة من الجهاز بأنه سبق وأن تم تشكيل لجنة من الجهاز لمعاينة الأعمال السابق تنفيذها، بمعرفة محافظة القليوبية.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بناءً على ما توصلت إليه اللجنة، فقد تم إسناد مشروع الصرف الصحي بالقرية إلى إحدى شركات المقاولات، للبدء في التنفيذ فوراً.