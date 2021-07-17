قبل حفل توزيع جوائز كان السينمائي.. تعرف على الفائزين في أقسام المهرجان

بعد 12 يوما من سحر السينما الخالص، يقام حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي، بعد فعاليات دورته الـ 74، التي بدأت في 6 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يشهد حفل الختام المقام في تمام الساعة السابعة مساء الإعلان عن جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان، ويعلنها المخرج الأمريكي سبايك لي رئيس لجنة التحكيم.

وفيما يلي أهم معلومات عن الدورة الـ 74، قبل حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي:

- يتنافس 24 فيلما في المسابقة الرسمية على جائزة السغفة الذهبية لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جوائزالإخراج، السيناريو، التمثيل، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى جوائز مسابقة الأفلام القصيرة.

- أذيعت مساء أمس نتائج مسابقة «نظرة ما»، وحصل فيلم «Unclenching The Fist» للمخرجة الروسية كيرا كوفالينكو، على الجائزة الكبرى للمسابقة، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «Great Freedom» للمخرج سيباستيان ميس، وذهبت جائزة «المجموعة» للمخرجة من أصل تونسي حفصة حرزي عن فيلمها «Bonne mère»، وكانت جائزة الآصالة، التي تم استحداثها للمرة الاولى لـ «Lamb» إخراج فالديمار يوهانسون.

وجهت لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما»، جائزة تشجيعية لفيلم «La Civil» للمخرجة تيودورا ميهاي، بالإضافة إلى تنويه خاص للفيلم المكسيكي «Prayers for the Stolen» إخراج تاتيانا هويزو.

- أعلنت أمس نتائج مسابقة أفلام الطلبة الـ «سينيفونداسيون»، التي كان ضمن لجنة تحكينها المخرج المصري سامح علاء والتونسية كوثر بن هنية، ذهبت الجائزة الأولى بفيلم «The Salamander Child» إخراج ثيو ديجين، أما الجائزة الثانية كانت من نصيب «Cicada» إخراج يون دايوين، وجاءت الجائزة الثالثة مناصفة بين فيلمي «Love Stories on the Move» إخراج كارينا جابرييلا داسوفينو، و«Cantareira» إخراج رودريجو ريبيرو

- حصل الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من قسم «أسبوع النقاد» في نسخته الـ 60.