أشعلوا السجادة الحمراء.. 8 مشاهد من عرض «الوفد الفرنسي» في مهرجان كان

أشعل فريق عمل الفيلم الأمريكي «The French Dispatch»، السجادة الحمراء في عرضه الأول بالدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، مساء أمس، حيث أضافوا حالة من البهجة، وكان من ضمن الحضور المخرج ويس أندرسون وطاقم الممثلين ومنهم بينهم بيل موراي، أوين ويلسون، تيلدا سوينتون، أدريان برودي، ستيفن بارك، وبينسيو ديل تورو بالإضافة إلى تيموثي شالاميت.

وفيما يلي أبرز 5 مشاهد شهدها العرض الخاص للفيلم الأمريكي المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي:

- بدلاً من السيارة السوداء، وصل الممثلون في حافلة عملاقة، برفقة شرطة الدراجات النارية الفرنسية.

- غابت الممثلة الفرنسية ليا سيدو، التي تشارك في بطولة الفيلم بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

- ظهر الممثل الأمريكي بيل موري وهو يرتدي قناع للوجه مطبوع عليه وجهه.

- قام الممثل أوين ويلسون بتصوير الحشود، بينما التقط أدريان برودي صورة «سلفي» مع تيموثي شالاميت والحشود من خلفهم، وهو ما يعتبر انتهاكا لقاعدة حظر صور السيلفي على السجادة الحمراء في المهرجان، وعلى الرغم من ذلك لم يتدخل أحد المنظمين لمنعه كما يفعلون مع الحضور المعتادين.

- انحنى تيموثي شالاميت على كتف الممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون أثناء التقاط صورة جماعية لأبطال العمل.

- حاز الفيلم على إعجاب الحضور، وحصل على واحدة من أكبر التصفيقات الدائمة حتى الآن في الدورة 74 لمهرجان كان، حيث استمر التصفيق لمدة تسع دقائق لأندرسون وطاقم الممثلين الحاضرين.

- بعد عرض الفيلم، قامت تيلدا سوينتون بنزع الورقة المطبوع عليها اسمها، «التي كانت مثبتة على مقعدها» ولصقها على ظهر «شالاميت»، الذي ظن في البداية أنها تعانقه قبل أن يكتشف المزحة.

Look at what Tilda Swinton did to Timothee Chalamet during ‘The French Dispatch’ standing ovation. #Cannes2021 pic.twitter.com/MNmkzdUktA